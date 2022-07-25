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Президент: Продление председательства в ДН - показатель высокой оценки и доверия к Азербайджану

Президент: Продление председательства в ДН - показатель высокой оценки и доверия к Азербайджану Проходящий в Баку Молодежный саммит Движения неприсоединения носит важное значение с точки зрения укрепления сотрудничества между молодежью этих стран и взаимовыгодного сотрудничества.
Внешняя политика
25 июля 2022 г. 11:27
Президент: Продление председательства в ДН - показатель высокой оценки и доверия к Азербайджану

Проходящий в Баку Молодежный саммит Движения неприсоединения носит важное значение с точки зрения укрепления сотрудничества между молодежью этих стран и взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам Молодежного саммита Движения неприсоединения, зачитанном министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым.

В обращении отмечается, что в Азербайджане придается особое внимание заботе о молодежи.

Также, как отмечается в обращении, продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения является показателем высокой оценки и доверия участников организации к нашей стране.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “Qoşulmama Hərəkatına sədrliyin müddətinin uzadılması Azərbaycana olan etimadın göstəricisidir”

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