Президент: Продление председательства в ДН - показатель высокой оценки и доверия к Азербайджану

Проходящий в Баку Молодежный саммит Движения неприсоединения носит важное значение с точки зрения укрепления сотрудничества между молодежью этих стран и взаимовыгодного сотрудничества.

Проходящий в Баку Молодежный саммит Движения неприсоединения носит важное значение с точки зрения укрепления сотрудничества между молодежью этих стран и взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам Молодежного саммита Движения неприсоединения, зачитанном министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым.

В обращении отмечается, что в Азербайджане придается особое внимание заботе о молодежи.

Также, как отмечается в обращении, продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения является показателем высокой оценки и доверия участников организации к нашей стране.