Президент: Признать свою вину, своевременно принести извинения дружественной стране Азербайджану – эти меры должны были быть приняты

Тот факт, что фюзеляж (самолета, потерпевшего крушение, - ред.) весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц.

Тот факт, что фюзеляж (самолета, потерпевшего крушение, - ред.) весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

Глава государства с сожалением отметил, что некоторые круги России предпочли придерживаться этой версии: "Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести".

Подчеркнув, что, конечно, наш самолет был сбит не специально, президент сказал, что признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности – все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять. К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий, сказал глава государства.