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Президент: Признать свою вину, своевременно принести извинения дружественной стране Азербайджану – эти меры должны были быть приняты

Президент: Признать свою вину, своевременно принести извинения дружественной стране Азербайджану – эти меры должны были быть приняты Тот факт, что фюзеляж (самолета, потерпевшего крушение, - ред.) весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц.
Внешняя политика
29 декабря 2024 г. 15:06
Президент: Признать свою вину, своевременно принести извинения дружественной стране Азербайджану – эти меры должны были быть приняты

Тот факт, что фюзеляж (самолета, потерпевшего крушение, - ред.) весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

Глава государства с сожалением отметил, что некоторые круги России предпочли придерживаться этой версии: "Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести".

Подчеркнув, что, конечно, наш самолет был сбит не специально, президент сказал, что признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности – все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять. К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий, сказал глава государства.

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Версия на английском языке President: Admitting the guilt, apologizing in a timely manner to friendly Azerbaijan are the steps that should have been taken
Версия на азербайджанском языке Prezident: Günahını etiraf etmək, dost ölkə Azərbaycandan vaxtında üzr istəmək görüləsi tədbirlər idi

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