Президент: Приоритет - борьба с террористическими организациями, пытающимися использовать транзитные маршруты

Следует особо отметить попытки внешнего вмешательства и дестабилизации, преследующие цель воспрепятствовать реализации крупных региональных проектов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева участникам международной конференции на тему "Роль спецслужб в обеспечении безопасности международных транспортных маршрутов".

Глава государства отметил, что именно поэтому укрепление взаимодействия спецслужб стало жизненной необходимостью.

"Крайне важно осуществлять непрерывный и оперативный обмен информацией о планируемых подрывных актах против важнейших транспортных объектов, маршрутов и наших государств в целом и принимать совместные профилактические меры.

В соответствующем контексте к числу приоритетных направлений деятельности следует отнести также разработку и реализацию скоординированных оперативных мер по предотвращению деструктивной деятельности террористических организаций и преступных групп, пытающихся использовать наши транзитные маршруты. Это сотрудничество должно охватывать обмен опытом в сфере защиты от киберугроз, а также применение передовых технологий для контроля и мониторинга транспортных потоков", - говорится в обращении.