Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Президент: Приоритет - борьба с террористическими организациями, пытающимися использовать транзитные маршруты

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 12:47
    Президент: Приоритет - борьба с террористическими организациями, пытающимися использовать транзитные маршруты

    Следует особо отметить попытки внешнего вмешательства и дестабилизации, преследующие цель воспрепятствовать реализации крупных региональных проектов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева участникам международной конференции на тему "Роль спецслужб в обеспечении безопасности международных транспортных маршрутов".

    Глава государства отметил, что именно поэтому укрепление взаимодействия спецслужб стало жизненной необходимостью.

    "Крайне важно осуществлять непрерывный и оперативный обмен информацией о планируемых подрывных актах против важнейших транспортных объектов, маршрутов и наших государств в целом и принимать совместные профилактические меры.

    В соответствующем контексте к числу приоритетных направлений деятельности следует отнести также разработку и реализацию скоординированных оперативных мер по предотвращению деструктивной деятельности террористических организаций и преступных групп, пытающихся использовать наши транзитные маршруты. Это сотрудничество должно охватывать обмен опытом в сфере защиты от киберугроз, а также применение передовых технологий для контроля и мониторинга транспортных потоков", - говорится в обращении.

    Ильхам Алиев обращение международная конференция
    Prezident: Tranzit xətlərimizdən istifadə etməyə cəhd göstərən terrorçu təşkilatların qarşısının alınması prioritetdir

    Последние новости

    13:09

    Токаев: Объем сельхозпродукции Казахстана необходимо удвоить к 2030 году

    В регионе
    13:09

    АБР с 1999 года оказал Азербайджану финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов

    Финансы
    13:06

    На Бали в ДТП погибли пять граждан Китая

    Другие страны
    13:05
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию Азиатского банка развития

    Внешняя политика
    13:04

    В Азербайджане 6% расходов населения за 10 месяцев пришлось на топливо

    Энергетика
    13:03

    Лейла Алиева посетила гребную базу в Мингячевире

    Внутренняя политика
    13:00

    Завтра в Азербайджане начинается отопительный сезон

    Энергетика
    12:58

    Глава МИД: Грузия будет углублять сотрудничество с Арменией

    В регионе
    12:55

    За 10 месяцев в центрах обслуживания налогоплательщиков принято более 400 тыс. человек

    Бизнес
    Лента новостей