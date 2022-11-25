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Президент принимает участие в международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика"

Президент принимает участие в международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" 25 ноября в Баку, в Университете АДА начала работу международная конференция на тему «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 10:17
Президент принимает участие в международной конференции Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика

25 ноября в Баку, в Университете АДА начала работу международная конференция на тему "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

Как сообщает Report, в открытии конференции принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Среди участников этого важного мероприятия - руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швеции, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции.

На конференции обсуждаются аспекты безопасности Среднего коридора, экономические возможности региона. В частности, в этом контексте проводится обмен мнениями о значении Зангезурского коридора, новых транспортных возможностях, которые будут созданы коридором Восток-Запад, вопросы расширения и диверсификации международных грузоперевозок.

Отметим, что Азербайджан, завоевавший большой авторитет благодаря политике президента Ильхама Алиева, уже признается как инициатор и организатор авторитетных международных мероприятий, где обсуждаются важнейшие темы. В частности, на международных мероприятиях, проводимых в период после Отечественной войны, широкое место отводится пропаганде работы, направленной на возрождение освобожденных от оккупации территорий и превращение их в важный компонент международных транспортных коридоров. Одним из моментов, привлекающих наибольшее внимание, является то, что расширение масштабов этих конференций и форумов и увеличение числа их участников свидетельствует о растущем интересе к данным мероприятиям на международном уровне. Это также является наглядным выражением большого внимания и растущего интереса международной общественности к проводимой главой нашего государства последовательной и прогрессивной политике по превращению Южного Кавказа в регион мира и сотрудничества сразу после победы Азербайджана в Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Работа, проводимая в этом направлении, находится в центре внимания ведущих аналитических центров, известных экспертов и аналитиков, а также государств. Об этом дает основание говорить высокий уровень участия в форумах и конференциях, проведенных на освобожденных от оккупации территориях помимо Баку только в текущем году. Так, с большим интересом были встречены международные конференции на темы "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" и "Новое видение для Южного Кавказа: развитие и сотрудничество после конфликта", проведенные в Университете АДА соответственно 10-13 апреля и 29 апреля, состоявшийся 5-6 октября в Агдаме Национальный градостроительный форум и другие мероприятия.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev attending international conference in Baku 
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən beynəlxalq tədbirdə iştirak edir

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