Президент Польши поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Польша Анджей Дуда направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Уважаемый господин президент.
От своего имени и от имени народа Польши передаю Вам и всему народу Азербайджана поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Республики.
Касаясь исторического наследия наших общих героев - генерала Мацея Сулькевича и полковника Вели бека Ядигара, мы должны помнить о современных вызовах, возлагающих на нас особую ответственность за экономическое и социальное развитие наших стран и обществ. Надеюсь и абсолютно убежден, что экономическое развитие наших стран будет особенно способствовать достижению этих целей как на двустороннем, так и на международном уровнях.
Желаю Вам постоянных успехов в укреплении суверенитета Азербайджана, его всестороннем развитии и установлении прочных международных отношений в регионе, а также с Европейским Союзом".