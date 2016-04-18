Президент ПАСЕ: Это шаг Азербайджана в правильном направлении

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Президент ПАСЕ Педро Аграмунт расценил последнее распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании группы граждан как "шаг в правильном направлении и проявление доброй воли".

Как сообщает Report, об этом на открытии весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил президент Ассамблеи Педро Аграмунт.

По словам президента ПАСЕ, он рад, что они могут теперь вернуться в свои семьи.

Напомним, 17 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании. Оно коснулось 148 человек, в том числе известных лиц. Так, в списке значатся имена бывшего заведующего по делам Администрации президента Акифа Мурадвердиева, руководителя клуба "Права человека" Расула Джафарова, журналиста Парвиза Гашимли, председателя Партии национальной государственности Азербайджана Немата Панахли, заместителей башгана партии "Мусават" Тофига Ягублу и Ядигара Садыгова, молодого мусаватиста Сираджа Керимли, соучредителя и председателя Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли, правозащитника Талеха Хасмамедова, членов NİDA Мамеда Азизова, Рашадата Ахундова, Рашада Гасанова, Омера Мамедова, главного редактора газеты "Talışi sədo" Хилала Мамедова.