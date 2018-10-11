Президент Пакистана: Мы всегда будем поддерживать Азербайджан

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Новоизбранный президент Пакистана Ариф Алви принял посла Азербайджана в этой стране Али Ализаде.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

Посол поблагодарил за прием и встречу и передал Арифу Алви поздравления и приветствия президента Азербайджанской Республики.

А.Ализаде заявил, что Азербайджан всегда хочет видеть Пакистан сильным, безопасным, развивающимся государством, отметил, что президент Азербайджана придает особое значение связям с Пакистаном: "Пакистан, который не признает Армению как государство из-за оккупации азербайджанских земель и всегда поддерживает справедливую позицию нашей страны, является для Азербайджана дружественной и братской страной".

Посол подчеркнул, что Азербайджан является членом контактной группы Организации исламского сотрудничества по Кашмиру и сторонником скорейшего решения Кашмирского вопроса на основе принятых Совбезом ООН резолюций. Он отметил, что страны поддерживают друг друга и в международных и региональных вопросах.

Президент Пакистана в свою очередь попросил передать свои приветствия и глубокое уважение президенту Азербайджана и отметил, что всегда будет рад видеть его у себя в стране. А.Алви заявил, что связи между двумя странами, а также братские отношения между двумя народами находятся на высоком уровне, отметил необходимость большего развития военно-технических, оборонных, экономических и торговых, культурных и научных связей и более активной работы госструктур двух стран в этом направлении.

Он сказал, что правительство Пакистана всегда поддерживало Азербайджан с момента восстановления им независимости и будет продолжать это делать. Президент подчеркнул, что Пакистан не признает Армению как государство из-за оккупации азербайджанских земель, и нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в ближайшее время в рамках территориальной целостности Азербайджана.