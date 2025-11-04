Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 17:00
    Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева

    Президент Пакистана Асиф Али Зардари направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    Ильхам Алиев Пакистан Путь к Победе День Победы Асиф Али Зардари
    Pakistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
    President of Pakistan congratulates Ilham Aliyev

    Последние новости

    17:27

    Гурбан Гурбанов: Нас ждет интересная игра против сильного соперника

    Футбол
    17:17

    Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    17:13

    Зардари: Празднование Дня Победы в этом году имеет особое значение

    Внешняя политика
    17:09

    Папоян: Армения планирует импорт пшеницы из Казахстана и РФ только по ж/д

    В регионе
    17:07

    Отчет ЕК о расширении Евросоюза: Украина и Молдова демонстрируют уверенный прогресс

    Другие страны
    17:03
    Фото

    Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал в Грецию 800 млн кубометров газа

    Энергетика
    17:00

    Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    16:58

    Сийярто: Поставки топлива из США для АЭС в Пакше могут начаться с 2028-2029 гг

    Другие страны
    16:58

    Сахиль Бабаев: Расширение налоговых льгот усилит развитие частного сектора в Нахчыване

    Финансы
    Лента новостей