İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Pakistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 04 noyabr, 2025
    • 16:56
    Pakistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevə Zəfər Günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, təbrikdə deyilir:

    "Zati-aliləri.

    Şanlı Zəfər Gününün beşinci ildönümü münasibətilə Zati-alinizə və qardaş Azərbaycan xalqına Pakistan Hökuməti və xalqı adından, şəxsən öz adımdan ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.

    Bu gün Zati-alinizin uzaqgörən rəhbərliyi ilə Vətəninin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü fədakarlıqla bərpa edən Azərbaycan xalqının əzmkar mübarizəsinin və qətiyyətinin qürurverici təntənəsidir. İşğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi Azərbaycanın müasir tarixində ədalətin, dözümlülüyün və milli birliyin rəmzi olan əlamətdar bir nailiyyət kimi qalır.

    Bu il Qələbə Gününün qeyd olunması Ermənistanla münasibətlərdə əhəmiyyətli inkişafdan sonra regionda davamlı sülhə doğru müsbət nəticələrin təşviq edilməsi ilə üst-üstə düşdüyündən xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu tarixi məqam hamı üçün sabitlik, əməkdaşlıq və firavanlıqla təmin olunacaq gələcəyin qurulması üçün yeni ümidlər doğurur.

    Pakistan Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qətiyyətli və ardıcıl dəstəyini bir daha təsdiqləyir. Əminəm ki, xalqlarımız və dövlətlərimiz arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələri qarşıdakı illərdə də möhkəmlənəcəkdir.

    Fürsətdən istifadə edərək, Zati-alinizə möhkəm cansağlığı və səadət, qardaş Azərbaycan xalqına davamlı sülh, tərəqqi və firavanlıq arzularımı çatdırıram.

    Zati-aliləri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm".

    Pakistan Azərbaycan Asif Əli Zərdari İlham Əliyev Zəfər Günü təbrik
    Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева

    Son xəbərlər

    17:14

    "Qaçqınkom" sədri vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    17:12

    Səudiyyə Ərəbistanının Kralı və Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik ediblər

    Xarici siyasət
    17:07

    Elvin Cəfərquliyev: "Qarabağ" Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunun mahiyyətini bilir"

    Futbol
    17:05

    Qurban Qurbanov: "Qarabağ" "Çelsi" ilə matçda mübariz oyun göstərmək istəyir"

    Futbol
    17:02

    Zərdari: Builki Qələbə Günü sülhə doğru müsbət nəticələrin təşviqi ilə üst-üstə düşərək xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    16:56

    Pakistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:55

    Azərbaycanda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması üzrə zavodun tam istismara veriləcəyi tarix açıqlanıb

    Sənaye
    16:54

    "Bir" ekosistemindən ticarət sənayesinin inkişafı üçün daha bir addım

    Maliyyə
    16:52

    Yunanıstan Azərbaycana yeni səfir təyin edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti