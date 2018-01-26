Президент ПА ОБСЕ планирует посетить Азербайджан и Армению

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георги Церетели назвал затянувшиеся конфликты одной из приоритетных проблем в деятельности организации на 2018 год.

Как передает Report, Г.Церетели представил в Вене программу Парламентской ассамблеи ОБСЕ на 2018 год, в котором назвал главные приоритеты деятельности структуры - борьба с терроризмом, вопросы миграции, разрешение украинского кризис и затянувшиеся конфликты на пространстве стран ОБСЕ.

Выступая, президент ПА ОБСЕ заявил, что планирует посетить Азербайджан и Армению, чтобы обсудить ход урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Отмечается также, что Г.Церетели выразил готовность поддержать усилия Италии в качестве председателя ОБСЕ.