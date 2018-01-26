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    Президент ПА ОБСЕ планирует посетить Азербайджан и Армению

    Георги Церетели: Затяжные конфликты являются одними из приоритетов ПА ОБСЕ в этом году

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георги Церетели назвал затянувшиеся конфликты одной из приоритетных проблем в деятельности организации на 2018 год.

    Как передает Report, Г.Церетели представил в Вене программу Парламентской ассамблеи ОБСЕ на 2018 год, в котором назвал главные приоритеты деятельности структуры - борьба с терроризмом, вопросы миграции, разрешение украинского кризис и затянувшиеся конфликты на пространстве стран ОБСЕ. 

    Выступая, президент ПА ОБСЕ заявил, что планирует посетить Азербайджан и Армению, чтобы обсудить ход урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

    Отмечается также, что Г.Церетели выразил готовность поддержать усилия Италии в качестве председателя ОБСЕ.

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