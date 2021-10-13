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Президент: Отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля в Карабахе

Президент: Отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля в Карабахе Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался относительно поведения иранских официальных лиц по отношению к Азербайджану в последнее время.
Внешняя политика
13 октября 2021 г. 14:05
Президент: Отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался относительно поведения иранских официальных лиц по отношению к Азербайджану в последнее время.

Как сообщает Report, глава государства 7 октября дал интервью итальянской газете La Repubblica.

"Мы отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля на освобожденных землях. Это полная чушь. Это просто предлог, нацеленный на внутреннюю аудиторию с целью очернить Азербайджан. Любой может пойти и увидеть, что там даже нет жизни. Все разрушено".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "İsrailin azad olunmuş torpaqlara gətirilməsi ilə bağlı Azərbaycana yönələn bütün ittihamları rədd edirik"

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