Президент: Отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался относительно поведения иранских официальных лиц по отношению к Азербайджану в последнее время.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался относительно поведения иранских официальных лиц по отношению к Азербайджану в последнее время.

Как сообщает Report, глава государства 7 октября дал интервью итальянской газете La Repubblica.

"Мы отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля на освобожденных землях. Это полная чушь. Это просто предлог, нацеленный на внутреннюю аудиторию с целью очернить Азербайджан. Любой может пойти и увидеть, что там даже нет жизни. Все разрушено".