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Президент: Основная причина антиазербайджанской позиции Франции в том, что мы полностью сорвали их планы

Президент: Основная причина антиазербайджанской позиции Франции в том, что мы полностью сорвали их планы Наша победа в войне вызвала сильное раздражение у многих во Франции. Оглядываясь в прошлое, мы видим и еще раз убеждаемся в том, что Минская группа, в частности, Франция, всячески пытается сделать так, чтобы вопрос не нашел своего решения. Мы не смирились
Внешняя политика
11 января 2023 г. 00:43
Президент: Основная причина антиазербайджанской позиции Франции в том, что мы полностью сорвали их планы

Наша победа в войне вызвала сильное раздражение у многих во Франции. Оглядываясь в прошлое, мы видим и еще раз убеждаемся в том, что Минская группа, в частности, Франция, всячески пытается сделать так, чтобы вопрос не нашел своего решения. Мы не смирились с этим, считаю, что основная причина такой антиазербайджанской позиции Франции в том, что мы полностью сорвали их планы, и им не удалось спасти Армению, которой они покровительствуют.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, говоря об антиазербайджанской позиции Франции.

Глава государства подчеркнул, что нынешняя ситуация – это дело рук правительства Франции. "Надеюсь, что в будущем во Франции сформируется такое правительство, которое будет дорожить отношением с Азербайджаном, потому что в нашей политике мы всегда сотрудничали с ними только с дружеским намерением",- заявил Президент Ильхам Алиев.

"Недавно на одной из закрытых встреч я сказал, что Франция может прожить без нас, мы тоже можем прожить без Франции, ни они, ни мы даже не почувствуем это. Но это их путь, это их выбор, мы опять же ничего не предпринимали против них. Просто ответили во время войны. Не хочу сейчас говорить о контактах на высшем уровне во время войны, это происходило в ходе закрытых бесед. Но во время войны у нас сложились, как говорится, весьма напряженные отношения. Во время войны Франция открыто обвиняла нас, клеветала на нас. Сейчас я требую от них извинений", - сказал президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Fransanın anti-Azərbaycan mövqeyinin əsas səbəbi onların planlarını alt-üst etməyimizdir"

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