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Президент: Надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по мирному соглашению

Президент: Надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по мирному соглашению Сегодня я также проинформировал господина президента о ситуации на Южном Кавказе, особенно в отношении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по предложению мирного
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 16:40
Президент: Надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по мирному соглашению

Сегодня я также проинформировал господина президента о ситуации на Южном Кавказе, особенно в отношении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по предложению мирного соглашения.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

"Некоторое время назад мы представили наше предложение, которое основано на нормах и принципах международного права. Мы получили комментарии со стороны Армении. В ответ мы направили им наши комментарии. Так что процесс идет", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Ümid edirik ki, Ermənistan sülh sazişi təklifi ilə bağlı şərhlərimizə müsbət cavab verəcək"

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