Президент: Мы благодарны Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении договориться

Хотел бы сделать небольшое уточнение, я не предвещал победу Трампа, я просто сказал, что это было предпочтительнее для азербайджанского народа с учетом того, что он так же как и мы разделяет фундаментальные ценности, в том числе и семейные ценности.

Хотел бы сделать небольшое уточнение, я не предвещал победу Трампа, я просто сказал, что это было предпочтительнее для азербайджанского народа с учетом того, что он так же как и мы разделяет фундаментальные ценности, в том числе и семейные ценности.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства отметил, что Трамп единственный из президентов США, который не начинал войн: "За небольшой срок его пребывания у власти, видно, что человек заканчивает войны".

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан благодарен США за их вовлеченность в процессы на Южном Кавказе.

"Мы очень благодарны ему лично за стремление помочь Азербайджану и Армении в конце концов договориться, несмотря на то, что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, он ситуацию на Южном Кавказе тоже держит в поле своего зрения. Мы в Азербайджане, конечно же рады, что он победил по многим причинам, и естественно желаем ему, чтобы он довел дело до конца", - заключил глава государства.