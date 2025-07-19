О нас

Президент: Мы благодарны Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении договориться

Президент: Мы благодарны Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении договориться Хотел бы сделать небольшое уточнение, я не предвещал победу Трампа, я просто сказал, что это было предпочтительнее для азербайджанского народа с учетом того, что он так же как и мы разделяет фундаментальные ценности, в том числе и семейные ценности.
Внешняя политика
19 июля 2025 г. 18:47
Президент: Мы благодарны Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении договориться

Хотел бы сделать небольшое уточнение, я не предвещал победу Трампа, я просто сказал, что это было предпочтительнее для азербайджанского народа с учетом того, что он так же как и мы разделяет фундаментальные ценности, в том числе и семейные ценности.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства отметил, что Трамп единственный из президентов США, который не начинал войн: "За небольшой срок его пребывания у власти, видно, что человек заканчивает войны".

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан благодарен США за их вовлеченность в процессы на Южном Кавказе.

"Мы очень благодарны ему лично за стремление помочь Азербайджану и Армении в конце концов договориться, несмотря на то, что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, он ситуацию на Южном Кавказе тоже держит в поле своего зрения. Мы в Азербайджане, конечно же рады, что он победил по многим причинам, и естественно желаем ему, чтобы он довел дело до конца", - заключил глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezident: Biz Trampa Azərbaycan və Ermənistanın razılaşmasına kömək etmək istəyinə görə minnətdarıq

Другие новости из категории

Президент Азербайджана: Хотим, чтобы ОЭС была сильнее, эффективнее
Президент Азербайджана: Хотим, чтобы ОЭС была сильнее, эффективнее
19 июля 2025 г. 19:31
Ильхам Алиев: В XXI веке одна страна не может удерживать другой народ под колониальным господством
Ильхам Алиев: В XXI веке одна страна не может удерживать другой народ под колониальным господством
19 июля 2025 г. 19:19
Ильхам Алиев: Действия Еревана не способствуют региональной интеграции
Ильхам Алиев: Действия Еревана не способствуют региональной интеграции
19 июля 2025 г. 18:47
Президент Азербайджана: Я очень высоко ценю высокий уровень взаимодействия между Баку и Пекином
Президент Азербайджана: Я очень высоко ценю высокий уровень взаимодействия между Баку и Пекином
19 июля 2025 г. 18:33
Ильхам Алиев: Надеемся на вновь дружеские отношения с США
Ильхам Алиев: Надеемся на вновь дружеские отношения с США
19 июля 2025 г. 18:32
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Ильхам Алиев: Для Азербайджана всегда была ценна поддержка Узбекистана
Ильхам Алиев: Для Азербайджана всегда была ценна поддержка Узбекистана
19 июля 2025 г. 17:33
Стартовала аккредитация СМИ на конференцию COP30
Стартовала аккредитация СМИ на конференцию COP30
19 июля 2025 г. 15:25
Эльшан Ибрагимов: Азербайджанскую диаспору Подмосковья скорее всего распустят
Эльшан Ибрагимов: Азербайджанскую диаспору Подмосковья скорее всего распустят
19 июля 2025 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi