Президент Монголии: Убежден, что сотрудничество с Азербайджаном будет расширяться на международном и региональном уровнях

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Президент Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше превосходительство, господин президент.
Хочу передать Вашему превосходительству сердечные поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Азербайджанской Республикой.
Убежден, что дружественные связи и сотрудничество между Монголией и Азербайджаном будут расширяться не только на двустороннем, но и международном и региональном уровнях.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, а дружественному народу Азербайджана – процветания".
News DepartmentАвтор новости
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