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    Президент Монголии: Убежден, что сотрудничество с Азербайджаном будет расширяться на международном и региональном уровнях

    Президент Цахиагийна Элбэгдоржа направил поздравительное письмо президенту Азербайджана© Report.az

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Президент Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше превосходительство, господин президент.

    Хочу передать Вашему превосходительству сердечные поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Азербайджанской Республикой.

    Убежден, что дружественные связи и сотрудничество между Монголией и Азербайджаном будут расширяться не только на двустороннем, но и международном и региональном уровнях.

    Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, а дружественному народу Азербайджана – процветания".

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