Президент Монголии побывал в Центре Гейдара Алиева

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ 25 сентября президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, находящийся с рабочим визитом в Aзербайджане, побывал в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, высокому гостю было сообщено о Центре Гейдара Алиева, являющемся одним из шедевров мировой архитектуры. Было отмечено, что Центр осуществляет деятельность по глубокому изучению и пропаганде философии государственности, идеологии азербайджанства и наследия великого лидера Гейдара Алиева. Центр также реализует проекты по популяризации в мире истории, языка, культуры и других национальных богатств Азербайджана, а также развитию и поддержке науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, экологии и различных сфер экономики.

Большой интерес президента Монголии вызвал Музей Гейдара Алиева, созданный в Центре. До внимания высокого гостя было доведено, что музей был открыт накануне 90-летнего юбилея Гейдара Алиева. В разделах музея "Жизнь, запечатленная в фотографиях", "Общественно-политическая жизнь Азербайджана", "Наша государственность, наследие, достижения" виртуально представляются различные аспекты концепции деятельности великого лидера как в советский период, так и в годы независимости. Материалы по каждой теме представлены в звуковой форме на азербайджанском и английском языках.

Халтмаагийн Баттулга ознакомился в Центре с выставкой "Жемчужины Азербайджана". Было отмечено, что в экспозиции, отражающей историю и культуру Азербайджана, представлены редкие экспонаты по неисчерпаемым природным запасам, многовековой истории, культурному наследию страны. На выставке представлены редкие образцы древних видов искусства – шедевры школ ковроделия Азербайджана, изделия из меди. Наши старинные музыкальные инструменты преподнесены в оригинальной звуковой форме. На выставке вниманию гостей были представлены предметы национальной одежды, древние монеты, священные книги, относящиеся к различным религиям, сосуществующим в Азербайджане, известном своей толерантностью.

Знакомство с Центром Гейдара Алиева произвело на Халтмаагийна Баттулгу глубокое впечатление.