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    Президент Молдовы: Считаю, что азербайджанский народ выберет стабильность

    Додон: Выборы - это воля самого народа© Report/ Elchin Murad

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Я считаю, что азербайджанский народ выберет стабильность".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон журналистам, комментируя вопрос о предстоящих в Азербайджане 11 апреля президентских выборах. 

    При этом президент Молдовы отметил, что выборы - это воля самого народа: 

    "За кого голосовать, это дело азербайджанского  народа, но я считаю, что политическая стабильность - залог экономического развития любой страны". 

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