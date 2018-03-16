Президент Молдовы: Считаю, что азербайджанский народ выберет стабильность

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Я считаю, что азербайджанский народ выберет стабильность".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон журналистам, комментируя вопрос о предстоящих в Азербайджане 11 апреля президентских выборах.

При этом президент Молдовы отметил, что выборы - это воля самого народа:

"За кого голосовать, это дело азербайджанского народа, но я считаю, что политическая стабильность - залог экономического развития любой страны".