Президент Молдовы поблагодарил Азербайджан за помощь в борьбе с пандемией

"Уважаемый господин президент, уважаемый наш друг. Очень рад иметь возможность общаться с Вами хотя бы в таком режиме. Хочу с самого начала Вас поздравить с прошедшим великим праздником – Днем Победы. Также хочу поблагодарить за ту помощь, которую Вы приняли решение оказать нам в борьбе с пандемией".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей по инициативе молдавской стороны встрече президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Молдова Игоря Додона в формате видеоконференции сказал президент Молдовы.

"Буквально несколько дней назад, на прошлой неделе мы приняли помощь, которую Вы направили специальным самолетом. Хочу Вам сказать большое спасибо от имени всего нашего народа за то, что наши друзья, наши братья из Баку решили нам помочь в этой трудной ситуации. Знаю, что у Вас тоже идет борьба с пандемией. Знаем, что Вы успешно с этим справляетесь. Я надеюсь, что об этом и о других пунктах нашего сотрудничества мы сегодня сможем в режиме телеконференции пообщаться", - подчеркнул президент Молдовы.