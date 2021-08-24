Президент: Миссия ЮНЕСКО снова запаздывает

"Теперь, когда война окончена, конфликт разрешен, нам больше не о чем говорить. Мы должны смотреть в будущее, и наша главная задача сейчас - восстановить разрушенные районы. Конечно, мы работаем с Организацией Объединенных Наций по этим вопросам, надеемся

"Теперь, когда война окончена, конфликт разрешен, нам больше не о чем говорить. Мы должны смотреть в будущее, и наша главная задача сейчас - восстановить разрушенные районы. Конечно, мы работаем с Организацией Объединенных Наций по этим вопросам, надеемся на дальнейшее сотрудничество по нашим планам по восстановлению освобожденных территорий".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа на встрече с новоназначенным резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

"Безусловно, нам нужно больше взаимодействия с учреждениями ООН. Как вы знаете, мы находимся в контакте с ЮНЕСКО. Мы ждали ЮНЕСКО почти 30 лет. Не знаю, знаете вы это или нет, но еще несколько лет назад во время оккупации мы пригласили ЮНЕСКО приехать сюда и посмотреть, что происходит на наших территориях, потому что Минская группа ОБСЕ уже направила две миссии по установлению фактов на оккупированные территории. Мы просили их направить еще одну миссию, но они не сделали этого. Мы попросили прибыть и своими глазами увидеть весь ущерб, нанесенный нашим историческим памятникам армянскими агрессорами, но они отказались. Официальные лица ЮНЕСКО заявили, что ЮНЕСКО не вмешивается в политические вопросы. Однако после того, как война окончилась, мы получили от ЮНЕСКО сигналы о намерении приехать. Конечно, мы были удивлены. Почти 30 лет их не было, и после войны они решили приехать. Поэтому мы согласились на это, и, насколько мне известно, по последней информации, миссия уже создана, но сейчас Армения снова против. Поэтому миссия пока запаздывает", - сказал Президент.