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Миссия ЮНЕСКО планирует прибыть в Азербайджан в следующем месяце

Миссия ЮНЕСКО планирует прибыть в Азербайджан в следующем месяце Президент: "Мы долгие годы пытались пригласить ЮНЕСКО посетить оккупированные территории. Но получали ответ: "ЮНЕСКО не вовлечена в вопросы политических споров"
Внешняя политика
20 мая 2021 г. 20:16
Миссия ЮНЕСКО планирует прибыть в Азербайджан в следующем месяце
Ильхам Алиев

"Надеюсь, что миссия ЮНЕСКО прибудет в Азербайджан в следующем месяце".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

"Мы долгие годы пытались пригласить ЮНЕСКО посетить оккупированные территории. Но получали ответ: "ЮНЕСКО не вовлечена в вопросы политических споров". Так, на протяжении всех лет оккупации не было никакой миссии ЮНЕСКО. Но как только завершилась вторая Карабахская война мы начали получать от ЮНЕСКО запросы по визиту на эти территории. И я рад, что это перемены случились. Теперь мы находимся в финальной стадии переговоров по логистике с ЮНЕСКО для их приезда", - сказал он.

Глава государства также отметил, что Азербайджан хочет, чтобы в ЮНЕСКО увидели, что армянская сторона сделала с национальным и культурным наследием Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке YUNESKO missiyası gələn ay Azərbaycana gəlməyi planlaşdırır

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