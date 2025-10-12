Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира на Ближнем Востоке
    Президент Международной ассоциации судей: Правосудие никогда не должно оставаться без внимания

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2025
    • 18:38
    Президент Международной ассоциации судей: Правосудие никогда не должно оставаться без внимания

    Правосудие никогда не должно оставаться без внимания.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной ассоциации судей (IAJ) Дуро Сесса на заседании 67-й Генеральной ассамблее организации, проходящей в Баку.

    Он отметил, что сегодня в СМИ развернута широкая кампания, связанная с вопросами судебной власти:

    "На этой конференции необходимо обсудить этот вопрос и найти пути решения", - подчеркнул Дуро Сесса.

    Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının Prezidenti: Düzgün ədalət mühakiməsi diqqətdən kənarda qalmamalıdır

