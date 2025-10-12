Президент Международной ассоциации судей: Правосудие никогда не должно оставаться без внимания

Правосудие никогда не должно оставаться без внимания.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной ассоциации судей (IAJ) Дуро Сесса на заседании 67-й Генеральной ассамблее организации, проходящей в Баку.

Он отметил, что сегодня в СМИ развернута широкая кампания, связанная с вопросами судебной власти:

"На этой конференции необходимо обсудить этот вопрос и найти пути решения", - подчеркнул Дуро Сесса.