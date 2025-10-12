Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının Prezidenti: Düzgün ədalət mühakiməsi diqqətdən kənarda qalmamalıdır
Xarici siyasət
- 12 oktyabr, 2025
- 18:23
Düzgün ədalət mühakiməsi heç zaman diqqətdən kənarda qalmamalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının Prezidenti Duro Sessa Bakıda keçirilən Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının (IAJ – International Association of Judges) 67-ci Baş Assambleyasının iclasında bildirib.
O, qeyd edib ki, bu gün məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı məsələlərdə mediada böyük kampaniya var:
"Bu konfransda bununla bağlı danışmalı, məsələ ilə bağlı çıxış yolları tapılmalıdır".
