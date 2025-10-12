İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının Prezidenti: Düzgün ədalət mühakiməsi diqqətdən kənarda qalmamalıdır

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2025
    • 18:23
    Düzgün ədalət mühakiməsi heç zaman diqqətdən kənarda qalmamalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının Prezidenti Duro Sessa Bakıda keçirilən Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının (IAJ – International Association of Judges) 67-ci Baş Assambleyasının iclasında bildirib.

    O, qeyd edib ki, bu gün məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı məsələlərdə mediada böyük kampaniya var:

    "Bu konfransda bununla bağlı danışmalı, məsələ ilə bağlı çıxış yolları tapılmalıdır".

