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Президент Международной ассоциации прокуроров находится с визитом в Азербайджане

Президент Международной ассоциации прокуроров находится с визитом в Азербайджане Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с президентом Международной ассоциации прокуроров, Генеральным прокурором Службы государственной прокуратуры Автономного города Буэнос-Айрес Хуаном Баутистой Махикес.
Внешняя политика
27 сентября 2024 г. 17:04
Президент Международной ассоциации прокуроров находится с визитом в Азербайджане

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с президентом Международной ассоциации прокуроров, Генеральным прокурором Службы государственной прокуратуры Автономного города Буэнос-Айрес Хуаном Баутистой Махикес.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили подготовку к предстоящей в ноябре этого года в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), укрепление торгово-экономического сотрудничества и ряд организационных вопросов.

Гости также посетили Музей истории Генеральной прокуратуры.

Рабочий визит делегации в Азербайджан продолжается.

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Версия на английском языке President of International Association of Prosecutors meets with Azerbaijan's Prosecutor General
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının Prezidenti Azərbaycanda işgüzar səfərdədir

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