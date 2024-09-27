Президент Международной ассоциации прокуроров находится с визитом в Азербайджане

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с президентом Международной ассоциации прокуроров, Генеральным прокурором Службы государственной прокуратуры Автономного города Буэнос-Айрес Хуаном Баутистой Махикес.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с президентом Международной ассоциации прокуроров, Генеральным прокурором Службы государственной прокуратуры Автономного города Буэнос-Айрес Хуаном Баутистой Махикес.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили подготовку к предстоящей в ноябре этого года в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), укрепление торгово-экономического сотрудничества и ряд организационных вопросов.

Гости также посетили Музей истории Генеральной прокуратуры.

Рабочий визит делегации в Азербайджан продолжается.