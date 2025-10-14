Дуро Сесса: Во многих странах баланс между ветвями госвласти нарушен - ИНТЕРВЬЮ

Президент Международной ассоциации судей (МАС) Дуро Сесса дал интервью Report в рамках международной конференции на тему "Отношения между судебной властью и двумя другими ветвями государственной власти", проходящей в Баку.

-Господин Сесса, прежде всего хотелось бы узнать, почему тема взаимодействия судебной власти с другими ветвями государственной власти стала особенно актуальной в последнее время?

– Сегодня во многих странах нарушен тонкий баланс между тремя ветвями государственной власти. Исполнительная и законодательная структуры нередко стремятся ослабить судебную власть, используя свои рычаги влияния. Между тем независимость судебной власти - это основа нашей деятельности. Без нее невозможно выполнять нашу миссию. Именно поэтому мы считаем крайне важным поднимать эту тему и проводить подобные мероприятия, чтобы восстановить диалог между тремя ветвями государственной власти.

– В своем выступлении вы рассматривали отношения между судебной властью и другими ветвями государственной власти с европейской точки зрения. Какие механизмы, на ваш взгляд, наиболее эффективны для поддержания баланса между ними?

– На мой взгляд, все необходимое уже создано. Эти принципы закреплены в различных документах, а также в решениях Европейского суда по правам человека и Европейского суда в Люксембурге. Если мы будем следовать этим принципам и сохранять ключевые элементы судебной независимости - срок полномочий судей, их экономический статус, правила назначения и продвижения, - все будет в порядке. Судебная власть крайне редко выходит за пределы своих полномочий и обязанностей. Мы никогда не стремимся вмешиваться в сферу исполнительной или законодательной власти.

– Рост популизма, дезинформации и политического давления в мире неизбежно сказывается на судебных системах. Какие международные инициативы реализует МАС для противодействия этим вызовам?

– Собственно, это и есть главное направление нашей деятельности - поощрять судей защищать свою независимость. Крайне важно, чтобы каждый судья чувствовал себя в состоянии принимать решения свободно и исключительно на основе закона. Судьи никогда не должны сдаваться. Если они сохранят независимость, то смогут удержать свои позиции в глобализированном мире, где вмешательство в другие ветви власти становится все более очевидным. Поэтому необходимо оставаться верными проверенным и наиболее эффективным принципам.

– Стремительное развитие искусственного интеллекта и цифровизации оказывает все большее влияние на судебные процессы. В чем, по вашему вниманию, проявляется это влияние?

– По искусственному интеллекту уже существует ряд международных документов. Безусловно, мы признаем значимость этой технологии и не можем ее игнорировать. Искусственный интеллект следует рассматривать как инструмент, помогающий принимать более справедливые решения. Однако использовать его нужно с осторожностью и критическим подходом, поскольку полностью полагаться на него было бы неправильно. В судебной деятельности также важны человеческие эмоции и чувство справедливости.

– Изменение климата, миграция и вопросы прав человека все чаще оказываются в центре внимания судебных систем по всему миру. Как, по вашему мнению, судам следует адаптироваться к этим новым вызовам?

– Новые категории дел, с которыми сталкиваются суды, имеют большое значение не только для участвующих сторон, но и для общества в целом. Примером может служить деятельность, связанная с изменением климата. К счастью, большинство таких дел рассматриваются на национальном уровне, а не в международных судах. Однако, разумеется, мы внимательно следим за решениями национальных судов в этой сфере.

– В последние годы Азербайджан предпринял значительные шаги на пути судебной реформы. Как вы оцениваете эти изменения? И каковы перспективы дальнейшего сотрудничества между МАС и Союзом судей Азербайджана?

– Союз судей Азербайджана является ценным членом нашей организации, и мы рады видеть его инициативу в организации столь масштабного мероприятия - ведь это действительно непростая задача. Судя по происходящему здесь, процесс очень глубокий. Изменения, о которых мы слышим, безусловно, заслуживают одобрения, поскольку соответствуют нашим основополагающим принципам. Однако не менее важно, чтобы эти принципы применялись именно так, как они были задуманы, ведь они создавались именно с этой целью.