Президент Македонии посетит Азербайджан

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ 22-27 января Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Турции и Македонии Фаик Багиров находился с визитом в Скопье.

Как сообщили Report из посольства, визит состоялся по приглашению президента Македонии Георгия Иванова.

Посол принял участие на официальном приеме, организованном президентом Македонии для аккредитованных в этой стране дипломатических представителей, и встретился с Г.Ивановым. На встрече Ф.Багиров передал Г.Иванову приветствия и искренние пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева. Было отмечено о необходимости укрепления дружественных отношений между двумя странами и развития сотрудничества в различных сферах.

В рамках визита Ф.Багиров встретился с рядом официальных лиц, в том числе госсоветником по иностранным вопросам кабинета президента Македонии Дарко Костадиновским. На встрече обсудили предусмотренный на апрель этого года визит президента Македонии в Баку, а также возможности реализации взаимных визитов на высоком уровне.