О нас
Аудио новости

Президент Литвы посетит Азербайджан

Президент Литвы посетит Азербайджан Президент Литвы Гитанас Науседа посетит Баку на следующей неделе.
Внешняя политика
11 мая 2022 г. 10:53
Президент Литвы посетит Азербайджан

Президент Литвы Гитанас Науседа посетит Азербайджан на следующей неделе.

Как передает Report, в ходе визита он примет участие на Азербайджано-литовском бизнес-форуме, который состоится 18 мая в Баку.

Основной целью проведения бизнес-форума является укрепление партнерства между Азербайджаном и Литвой в сфере торговли, поиск потенциальных партнеров, установление новых деловых контактов с азербайджанскими компаниями.

Основными темами форума станут пищевая промышленность, энергетика и возобновляемые источники энергии, экономика замкнутого цикла, информационные технологии, логистика, транспорт и другие.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Litva Prezidenti Azərbaycana səfər edəcək
Версия на английском языке Lithuanian President due in Azerbaijan

Самое читаемое

Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
9 мая 2022 г. 10:42
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
10 мая 2022 г. 11:08
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
9 мая 2022 г. 10:47
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
7 мая 2022 г. 05:40
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
9 мая 2022 г. 10:26
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 мая 2022 г. 14:40
Зеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
ФотоЗеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
7 мая 2022 г. 12:06
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
7 мая 2022 г. 11:48
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст
В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст
5 мая 2022 г. 15:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi