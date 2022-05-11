Президент Литвы посетит Азербайджан

Президент Литвы Гитанас Науседа посетит Баку на следующей неделе.

Президент Литвы Гитанас Науседа посетит Азербайджан на следующей неделе.

Как передает Report, в ходе визита он примет участие на Азербайджано-литовском бизнес-форуме, который состоится 18 мая в Баку.

Основной целью проведения бизнес-форума является укрепление партнерства между Азербайджаном и Литвой в сфере торговли, поиск потенциальных партнеров, установление новых деловых контактов с азербайджанскими компаниями.

Основными темами форума станут пищевая промышленность, энергетика и возобновляемые источники энергии, экономика замкнутого цикла, информационные технологии, логистика, транспорт и другие.