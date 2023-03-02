Президент: Лидерство в мобилизации глобальных усилий по борьбе с пандемией продемонстрировало влияние ДН

Лидерство Движения неприсоединения в мобилизации глобальных усилий по борьбе с пандемией еще раз продемонстрировало влияние и ответственность Движения.

Лидерство Движения неприсоединения в мобилизации глобальных усилий по борьбе с пандемией еще раз продемонстрировало влияние и ответственность Движения.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 марта в выступлении на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Азербайджан оказал финансовую и гуманитарную поддержку, связанную с коронавирусом, более чем 80 странам, большинство из которых являются членами нашей семьи в Движении неприсоединения, либо по двусторонним каналам, либо через Всемирную организацию здравоохранения", - подчеркнул глава государства.