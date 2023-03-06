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Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан

Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан Президент Латвии Эгилс Левитс прибудет в Азербайджан .
Внешняя политика
6 марта 2023 г. 10:53
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан

Президент Латвии Эгилс Левитс прибудет в Азербайджан с официальным визитом 8 марта.

Как передает Report, глава Латвии проведет в Баку ряд двусторонних встреч.

Помимо этого предусматривается участие президента Латвии на Глобальном Бакинском Форуме, который пройдет с 9 по 11 марта в столице Азербайджана.

10-й Глобальный Бакинский форум пройдет под названием "Мир сегодняшнего дня: вызовы и надежды". На нем будут обсуждаться вопросы энергетической безопасности, актуальность транспортных коридоров на Евразийском пространстве, роль Китая в глобальном развитии и др.

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Версия на английском языке Latvian President Levits to pay official visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Latviya Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfər edəcək

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