Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан

Президент Латвии Эгилс Левитс прибудет в Азербайджан .

Президент Латвии Эгилс Левитс прибудет в Азербайджан с официальным визитом 8 марта.

Как передает Report, глава Латвии проведет в Баку ряд двусторонних встреч.

Помимо этого предусматривается участие президента Латвии на Глобальном Бакинском Форуме, который пройдет с 9 по 11 марта в столице Азербайджана.

10-й Глобальный Бакинский форум пройдет под названием "Мир сегодняшнего дня: вызовы и надежды". На нем будут обсуждаться вопросы энергетической безопасности, актуальность транспортных коридоров на Евразийском пространстве, роль Китая в глобальном развитии и др.