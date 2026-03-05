Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Президент Латвии осудил нападение Ирана на Азербайджан

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 20:31
    Президент Латвии осудил нападение Ирана на Азербайджан

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 5 марта позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, во время телефонного разговора президент Латвии заявил, что решительно осуждает атаку со стороны Исламской Республики Иран на территорию Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов.

    Эдгарс Ринкевичс выразил солидарность с Азербайджанским государством и народом в связи с произошедшим инцидентом, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время атаки.

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Латвии за телефонный звонок и за проявленную позицию.

    В ходе беседы главы государств провели обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между Азербайджаном и Латвией, будущих контактах и перспективах сотрудничества.

    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана президент Латвии телефонный разговор
    Latviya Prezidenti İranın Azərbaycana hücumunu qınayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    20:57

    Куюнджич: Атаки Ирана на Нахчыван повышают риск распространения войны

    Внешняя политика
    20:53
    Фото

    Лейла Алиева посетила Бакинский городской наркологический центр

    Здоровье
    20:49

    ОИС осудила атаки иранских дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    20:44

    Пакистан выразил солидарность с Азербайджаном после атак Ирана

    Внешняя политика
    20:41
    Фото

    Процесс эвакуации из Ирана в Азербайджан продолжается - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    20:32

    Трамп заявил о желании участвовать в выборе верховного лидера Ирана

    Другие страны
    20:31

    Президент Латвии осудил нападение Ирана на Азербайджан

    Внешняя политика
    20:29

    Президент ОАЭ в беседе с Ильхамом Алиевым осудил удары Ирана по территории Азербайджана

    Внешняя политика
    20:24

    Число погибших в результате израильских ударов по Ливану превысило 100 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    Лента новостей