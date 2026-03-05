Президент Латвии осудил нападение Ирана на Азербайджан

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 5 марта позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, во время телефонного разговора президент Латвии заявил, что решительно осуждает атаку со стороны Исламской Республики Иран на территорию Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Эдгарс Ринкевичс выразил солидарность с Азербайджанским государством и народом в связи с произошедшим инцидентом, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время атаки.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Латвии за телефонный звонок и за проявленную позицию.

В ходе беседы главы государств провели обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между Азербайджаном и Латвией, будущих контактах и перспективах сотрудничества.