Президент Латвии: Азербайджан - важный партнер в обеспечении европейской энергетической безопасности - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Интервью информационного агентства Report с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.

- Вы собираетесь принять участие в 5-м Глобальном Бакинском форуме. Что Вы можете сказать об этом мероприятии?

- Латвия и Азербайджан имеют хорошо установленные отношения. Верю, что мой визит поспособствует развитию политического диалога между Латвией и Азербайджаном и углубит наше экономическое сотрудничество. Бакинский форум представляет отличную платформу для открытого обмена взглядами. В ходе форума я намерен обсудить вызовы глобальной безопасности и ведущие международные принципы для поддержания мира и верховенства закона в Европе и за пределами.

- Насколько известно, это не первый Ваш визит в Баку. Каковы Ваши впечатления о стране?

- Я несколько раз бывал в Баку. Азербайджан - очень красивая страна и я всегда наслаждался азербайджанским гостеприимством. Баку - это город с большой историей и богатым культурным наследием. Мы можем наблюдать впечатляющее развитие Баку за прошедшие годы.

- Азербайджан и ЕС недавно начали переговоры по подписанию нового соглашения о Стратегическом партнерстве. Какой вклад может внести Латвия для укрепления связей между Европой и Азербайджаном?

- Латвия приветствует начало переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном. Надеемся, что будет достигнут важный прогресс по переговорам до саммита Восточного партнерства. Латвия поддерживает заключение этого соглашения.

- Как Вы оцениваете роль Азербайджана в обеспечении европейской энергетической безопасности?

- Азербайджан - важный партнер в обеспечении европейской энергетической безопасности и сфере транзита. Мы высоко ценим роль Азербайджана в реализации Южного газового коридора, который позволит нам диверсифицировать поставки энергоресурсов и их маршрутов, а также улучшит энергобезопасность. Эти цели имеют важное значение для Энергетического союза ЕС.

- Имеется ли интерес со стороны Латвии в использовании транспортного коридора "Север-Юг"?

- ЕС и Латвия видят возрастающие возможности для сотрудничества с Азербайджаном в области наземных коммуникаций. Контейнерный поезд "ZUBR", который соединяет хабы в Балтике, Черном и Каспийском регионах, будет использован для привлечения грузоперевозок из Азербайджана. Латвия видит потенциал для грузоперевозок посредством транспортного коридора "Север-Юг", который позволит создать возможность соединить Индийский океан с Балтийским морем из Индии, через Иран и Азербайджан и обеспечит выход на единый рынок ЕС посредством Латвии.

- Какова позиция Латвии касательно нагорно-карабахского конфликта?

- Латвия верит, что нагорно-карабахский конфликт должен быть решен только мирным путем, основываясь на принципах международного права.