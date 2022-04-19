Президент Кыргызстана отправился с официальным визитом в Азербайджан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 19 апреля, отправился в Азербайджан с официальным визитом.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 19 апреля, отправился в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана, в рамках визита С. Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, встретится с представителями местных деловых кругов.

Состоится обсуждение актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной и иных областях, также планируется подписание ряда документов.

В состав делегации входят министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Жээнбек Кулубаев, министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков, министр цифрового развития Талантбек Иманов, министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев и министр экономики Данияр Амангельдиев.