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Президент Кыргызстана утвердил соглашение с Азербайджаном об исключении двойного налогообложения

Президент Кыргызстана утвердил соглашение с Азербайджаном об исключении двойного налогообложения Президент Садыр Жапаров подписал закон КР «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания нал
Внешняя политика
22 ноября 2024 г. 15:19
Президент Кыргызстана утвердил соглашение с Азербайджаном об исключении двойного налогообложения

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения».

Как сообщает Report, документ опубликован на сайте президента Кыргызстана.

Соглашение было подписан 24 апреля 2024 года в Баку, ратифицировано парламентом Кыргызстана 23 октября 2024 года.

По информации администрации, основные задачи соглашения включают: защиту резидентов одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве; предотвращение уклонения от уплаты налогов и злоупотреблений положениями соглашения; взаимный обмен информацией между компетентными органами двух государств для обеспечения соблюдения условий соглашения.

Соглашение, в целом, формирует единый подход в налоговом законодательстве между Азербайджаном и Кыргызстаном. Кроме того, оно создает благоприятные условия для иностранных инвестиций в различные секторы экономики Кыргызстана, исключая двойное налогообложение и предоставляя гарантии налогообложения только в одной стране.

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