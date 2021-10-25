Президент Кыргызстана принял посла Азербайджана по случаю завершения его дипмиссии

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял посла Азербайджана в Кыргызстане Гидаята Оруджева по случаю завершения его дипломатической миссии.
Как передает Report, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений.
Глава государства подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером Кыргызстана и отношения между странами основываются на прочных узах дружбы и братства, вытекающих из общности истории, культуры, языка, духовных и религиозных ценностей.
Президент Садыр Жапаров пожелал Гидаяту Оруджеву крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности, а также попросил передать приветствие президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев поблагодарил главу государства, а также передал наилучшие пожелания братскому народу Кыргызстана от президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Гидаят Оруджев выразил уверенность в дальнейшем ритмичном развитии, углублении и расширении сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном.