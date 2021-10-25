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Президент Кыргызстана принял посла Азербайджана по случаю завершения его дипмиссии

Президент Кыргызстана принял посла Азербайджана по случаю завершения его дипмиссии Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Кыргызстане Гидаята Оруджева по случаю завершения его дипломатической миссии
Внешняя политика
25 октября 2021 г. 11:06
Президент Кыргызстана принял посла Азербайджана по случаю завершения его дипмиссии

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял посла Азербайджана в Кыргызстане Гидаята Оруджева по случаю завершения его дипломатической миссии.

Как передает Report, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером Кыргызстана и отношения между странами основываются на прочных узах дружбы и братства, вытекающих из общности истории, культуры, языка, духовных и религиозных ценностей.

Президент Садыр Жапаров пожелал Гидаяту Оруджеву крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности, а также попросил передать приветствие президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев поблагодарил главу государства, а также передал наилучшие пожелания братскому народу Кыргызстана от президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Гидаят Оруджев выразил уверенность в дальнейшем ритмичном развитии, углублении и расширении сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном.

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Версия на английском языке Kyrgyz president receives Azerbaijani envoy amid completion of his diplomatic mission
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Qırğız Respublikasının Prezidenti ilə vida görüşü keçirib

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