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Президент Кыргызстана поблагодарил Азербайджан за вакцины от коронавируса

Президент Кыргызстана поблагодарил Азербайджан за вакцины от коронавируса "Очень рад нашей встрече, нашему личному знакомству"
Внешняя политика
12 ноября 2021 г. 12:19
Президент Кыргызстана поблагодарил Азербайджан за вакцины от коронавируса
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В Кыргызстане всегда рады успехам и достижениям братского азербайджанского народа

Как сообщает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров 12 ноября в Стамбуле во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Очень рад нашей встрече, нашему личному знакомству. Кыргызстан и Азербайджан являются братскими странами. В Кыргызстане всегда рады успехам и достижениям братского азербайджанского народа. Благодаря Вашей мудрой политике Азербайджан значительно укрепил международные позиции на мировой арене. Отношения между нашими странами основываются на прочных узах дружбы и братства, вытекающих из общности истории, культуры, языка, духовных и религиозных ценностей. Фундамент современных межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой заложил выдающаяся личность международного масштаба Ваш отец Гейдар Алиевич", - сказал президент Кыргызстана.

Садыр Жапаров отметил, что память о Гейдаре Алиеве бережно хранят кыргызстанцы и дорожат его историческим вкладом в укрепление многовековой дружбы между нашими странами.

"Пользуясь случаем, хотел бы выразить Вам благодарность за оказание гуманитарной помощи в виде 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Не будучи производителем вакцины и используя свои собственные запасы, Азербайджан сделал ценный жест. Рассматриваю все это как проявление дружбы и братства. Еще раз благодарю Вас за помощь", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке President of Kyrgyzstan thanks Azerbaijan for vaccine assistance
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti vaksin yardımına görə Azərbaycana təşəkkür edib

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