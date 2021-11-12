О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президенты Азербайджана и Кыргызстана провели встречу в Стамбуле

Президенты Азербайджана и Кыргызстана провели встречу в Стамбуле 12 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым
Внешняя политика
12 ноября 2021 г. 10:52
Президенты Азербайджана и Кыргызстана провели встречу в Стамбуле

12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Как сообщает Report, президенты выступили на встрече.

Президента Азербайджана Ильхам Алиев сказал: Очень приятно Вас видеть. Это наша первая встреча. Уверен, что таких встреч будет много. Знаменательно, что мы встречаемся в рамках нашего мероприятия Тюркского совета. Мы трансформируемся в организацию, и, конечно, этот Саммит будет иметь историческое значение для всего тюркского мира и для наших стран. Это и хорошая возможность поговорить о двусторонних отношениях между нашими странами. Мы рассчитываем на активное взаимодействие по широкому спектру вопросов - и политических, и экономических, вопросов, связанных с гуманитарной сферой. По всему спектру вопросов, думаю, есть хороший потенциал. Уже были встречи на уровне министров иностранных дел и визит Вашего министра иностранных дел в Азербайджан. Поэтому, думаю, сегодня мы дадим хороший импульс дальнейшему развитию наших связей на благо наших стран, народов с тем, чтобы сотрудничество между нашими странами было полноценным и нацеленным на конечный результат. Еще раз очень рад встретиться с Вами.

Президент Садыр Жапаров сказал:

- Приветствую Вас, Ильхам Гейдарович. Очень рад нашей встрече, нашему личному знакомству. Кыргызстан и Азербайджан являются братскими странами. В Кыргызстане всегда рады успехам и достижениям братского азербайджанского народа. Благодаря Вашей мудрой политике Азербайджан значительно укрепил международные позиции на мировой арене. Отношения между нашими странами основываются на прочных узах дружбы и братства, вытекающих из общности истории, культуры, языка, духовных и религиозных ценностей. Фундамент современных межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой заложил выдающаяся личность международного масштаба Ваш отец Гейдар Алиевич. Память о Гейдаре Алиеве бережно хранят кыргызстанцы и дорожат его историческим вкладом в укрепление многовековой дружбы между нашими странами.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить Вам благодарность за оказание гуманитарной помощи в виде 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Не будучи производителем вакцины и используя свои собственные запасы, Азербайджан сделал ценный жест. Рассматриваю все это как проявление дружбы и братства. Еще раз благодарю Вас за помощь.

На встрече также были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических отношений, укрепления связей между двумя странами в сфере инвестирования, энергетики, транспорта и других отраслях, а также в рамках международных организаций.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qırğızıstan prezidentlərinin görüşü olub
Версия на английском языке ФотоPresidents of Azerbaijan and Kyrgyzstan meet in Istanbul

Самое читаемое

Серия А: Милан и Интер сыграли вничью
ВидеоСерия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью
8 ноября 2021 г. 02:11
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
7 ноября 2021 г. 23:56
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
8 ноября 2021 г. 04:58
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
8 ноября 2021 г. 01:06
РПЛ: Локомотив в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
7 ноября 2021 г. 22:02
Хави назначен на пост главного тренера Барселоны
Хави назначен на пост главного тренера "Барселоны"
6 ноября 2021 г. 05:26
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
6 ноября 2021 г. 03:56
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
5 ноября 2021 г. 23:03
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
6 ноября 2021 г. 00:25
Барелла продлил контракт с «Интером»
Барелла продлил контракт с «Интером»
5 ноября 2021 г. 22:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi