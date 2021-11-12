Президенты Азербайджана и Кыргызстана провели встречу в Стамбуле

12 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым

12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Как сообщает Report, президенты выступили на встрече.

Президента Азербайджана Ильхам Алиев сказал: Очень приятно Вас видеть. Это наша первая встреча. Уверен, что таких встреч будет много. Знаменательно, что мы встречаемся в рамках нашего мероприятия Тюркского совета. Мы трансформируемся в организацию, и, конечно, этот Саммит будет иметь историческое значение для всего тюркского мира и для наших стран. Это и хорошая возможность поговорить о двусторонних отношениях между нашими странами. Мы рассчитываем на активное взаимодействие по широкому спектру вопросов - и политических, и экономических, вопросов, связанных с гуманитарной сферой. По всему спектру вопросов, думаю, есть хороший потенциал. Уже были встречи на уровне министров иностранных дел и визит Вашего министра иностранных дел в Азербайджан. Поэтому, думаю, сегодня мы дадим хороший импульс дальнейшему развитию наших связей на благо наших стран, народов с тем, чтобы сотрудничество между нашими странами было полноценным и нацеленным на конечный результат. Еще раз очень рад встретиться с Вами.

Президент Садыр Жапаров сказал:

- Приветствую Вас, Ильхам Гейдарович. Очень рад нашей встрече, нашему личному знакомству. Кыргызстан и Азербайджан являются братскими странами. В Кыргызстане всегда рады успехам и достижениям братского азербайджанского народа. Благодаря Вашей мудрой политике Азербайджан значительно укрепил международные позиции на мировой арене. Отношения между нашими странами основываются на прочных узах дружбы и братства, вытекающих из общности истории, культуры, языка, духовных и религиозных ценностей. Фундамент современных межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой заложил выдающаяся личность международного масштаба Ваш отец Гейдар Алиевич. Память о Гейдаре Алиеве бережно хранят кыргызстанцы и дорожат его историческим вкладом в укрепление многовековой дружбы между нашими странами.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить Вам благодарность за оказание гуманитарной помощи в виде 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Не будучи производителем вакцины и используя свои собственные запасы, Азербайджан сделал ценный жест. Рассматриваю все это как проявление дружбы и братства. Еще раз благодарю Вас за помощь.

На встрече также были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических отношений, укрепления связей между двумя странами в сфере инвестирования, энергетики, транспорта и других отраслях, а также в рамках международных организаций.