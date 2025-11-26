Президент Кубы готов к углублению отношений с Азербайджаном
- 26 ноября, 2025
- 11:01
Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял заместителя председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Тахира Будагова.
Как сообщает Report, об этом кубинский президент написал на своей странице в соцсети Х.
"У меня состоялась душевная встреча с заместителем председателя и руководителем Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Тахиром Будаговым. Я подтвердил готовность продолжать углублять отношения между нашими партиями, правительствами и народами, основываясь на наследии Фиделя (Кастро - ред.) и Гейдара Алиева", - написал Диас-Канель.
Sostuve cordial encuentro con el vicepresidente y jefe de la Oficina Central del Partido Nuevo Azerbaiyán, Tahir Budagov.— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 26, 2025
Ratifiqué la voluntad de continuar profundizando las relaciones entre nuestros Partidos, Gobiernos y pueblos, basados en el legado de #Fidel y Heydar Aliyev. pic.twitter.com/lbN6FfMqtm