    Президент Кубы готов к углублению отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 26 ноября, 2025
    • 11:01
    Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял заместителя председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Тахира Будагова.

    Как сообщает Report, об этом кубинский президент написал на своей странице в соцсети Х.

    "У меня состоялась душевная встреча с заместителем председателя и руководителем Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Тахиром Будаговым. Я подтвердил готовность продолжать углублять отношения между нашими партиями, правительствами и народами, основываясь на наследии Фиделя (Кастро - ред.) и Гейдара Алиева", - написал Диас-Канель.

