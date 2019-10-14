Президент Кыргызстана отправился с официальным визитом в Азербайджан

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вылетел с официальным визитом в Баку, чтобы принять участие в седьмом заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службы президента Кыргызстана, вместе с Сооронбай Жээнбековым на мероприятие отправились министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, министр экономики Санжар Муканбетов, глава Минфина Бактыгуль Жеенбаева, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, а также заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Садыков.

Сегодня запланирована двусторонняя встреча Сооронбая Жээнбекова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, глава Кыргызстана встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Заседание Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится завтра. После Сооронбай Жээнбеков переговорит с президентом Турции Рэджепом Тайыпом Эрдоганом.