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Президент Кыргызстана отправился с официальным визитом в Азербайджан

Президент Кыргызстана отправился с официальным визитом в Азербайджан

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вылетел с официальным визитом в Баку, чтобы принять участие в седьмом заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. 

Как  сообщает Report со ссылкой на пресс-службы президента Кыргызстана, вместе с Сооронбай Жээнбековым на мероприятие отправились министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, министр экономики Санжар Муканбетов, глава Минфина Бактыгуль Жеенбаева, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, а также заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Садыков.

Сегодня запланирована двусторонняя встреча Сооронбая Жээнбекова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, глава Кыргызстана встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Заседание Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится завтра. После Сооронбай Жээнбеков переговорит с президентом Турции Рэджепом Тайыпом Эрдоганом.

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