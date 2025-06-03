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Президент Кении получил приглашение посетить Азербайджан с госвизитом

Президент Кении получил приглашение посетить Азербайджан с госвизитом Президент Кении получил приглашение посетить Азербайджан с госвизитом
Внешняя политика
3 июня 2025 г. 15:21
Президент Кении получил приглашение посетить Азербайджан с госвизитом

Президент Кении Уильям Руто получил приглашение посетить Азербайджан с государственным визитом.

Как сообщает Report, об этом пишут кенийские СМИ.

Приглашение передал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с Руто в Государственной резиденции в Найроби.

Напомним, министр Байрамов находится в столице Кении с официальным визитом. Ранее он провел переговоры со своим кенийским коллегой Мусалией Мудавади, а также принял участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в этой стране.

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Версия на английском языке Kenyan president invited to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Keniya Prezidenti Azərbaycana dövlət səfərinə dəvət alıb

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