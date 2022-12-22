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Президент Казахстана поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Казахстана поздравил президента Ильхама Алиева Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 14:16
Президент Казахстана поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего Дня рождения.

Впечатляющие успехи Азербайджана в деле построения сильного и процветающего государства, обеспечения благополучия населения и повышения авторитета страны на международной арене являются наглядным результатом Вашего беззаветного служения интересам Родины, дальновидной политики и неоспоримого лидерства на посту главы государства.

В Казахстане Вас знают как надежного друга и видного политического деятеля, искренне заинтересованного в дальнейшем углублении казахско-азербайджанских отношений.

Убежден, благодаря совместным усилиям мы сможем вывести двустороннее сотрудничество на новые высоты, еще больше укрепив наше стратегическое партнерство и союзничество.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, дальнейших успехов и новых достижений в Вашей ответственной государственной деятельности на благо братского народа Азербайджана".

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Версия на английском языке President of Kazakhstan congratulates Ilham Aliyev 
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

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