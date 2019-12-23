Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего Дня рождения.

Ваше беззаветное служение Родине по праву снискало Вам искреннее уважение соотечественников, а также весомый авторитет в международном сообществе.

Под Вашим мудрым руководством Азербайджан прошел успешный путь социально-экономического развития и сегодня претворяет в жизнь важные преобразования, направленные на обеспечение устойчивого роста страны и дальнейшее повышение благосостояния народа.

В Казахстане высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление уз дружбы и стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, сложившийся между нами доверительный и конструктивный политический диалог будет и впредь способствовать углублению казахско-азербайджанского сотрудничества по всему спектру двусторонней повестки.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, больших успехов в Вашей государственной деятельности на благо братского народа Азербайджана".