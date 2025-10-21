Президент: Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации
Внешняя политика
- 21 октября, 2025
- 13:06
Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"За последние годы реформы, осуществленные президентом (Касым-Жомартом Токаевым – ред.), курс на модернизацию, на развитие современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, демонстрируют, что Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации", - отметил глава государства, подчеркнув, что также укрепляется международный авторитет Казахстана.
