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Президент Израиля пригласил Ильхама Алиева в свою страну

Президент Израиля пригласил Ильхама Алиева в свою страну

"В будущем году исполняется 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем. Господин президент, пользуясь случаем, приглашаю Вас совершить исторический визит в Государство Израиль для празднования этого знаменательного события в наших отношениях". 

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме, адресованном главой государства Израиль Реувеном Ривлином президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. 

"В то же время искренне надеюсь на открытие в ближайшем будущем в Израиле посольства Азербайджанской Республики. Наличие дипломатических представительств в обеих странах послужит импульсом для того, чтобы предпринять еще более внушительные шаги, направленные на укрепление и углубление наших отношений, что принесет большую пользу нашим народам", - говорится в письме.

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