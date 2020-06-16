Президент Израиля пригласил Ильхама Алиева в свою страну

"В будущем году исполняется 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем. Господин президент, пользуясь случаем, приглашаю Вас совершить исторический визит в Государство Израиль для празднования этого знаменательного события в наших отношениях".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме, адресованном главой государства Израиль Реувеном Ривлином президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"В то же время искренне надеюсь на открытие в ближайшем будущем в Израиле посольства Азербайджанской Республики. Наличие дипломатических представительств в обеих странах послужит импульсом для того, чтобы предпринять еще более внушительные шаги, направленные на укрепление и углубление наших отношений, что принесет большую пользу нашим народам", - говорится в письме.