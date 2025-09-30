Президент: Италия всегда поддерживала развитие отношений Азербайджана с Евросоюзом
- 30 сентября, 2025
- 20:00
Италия всегда поддерживала развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом, мы ощущаем это и сегодня.
Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в совместном с президентом Италии Серджо Маттареллой заявлении для прессы.
Отметив, что в последнее время в отношениях между Европейским Союзом и Азербайджаном предпринимаются позитивные шаги, что нас, естественно, радует, глава государства подчеркнул: "Одним словом, наше стратегическое партнерство проявляется и в официальных документах, и в жизни, и в практических делах".
