Президент: Италия всегда поддерживала развитие отношений Азербайджана с Евросоюзом

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 20:00
    Италия всегда поддерживала развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом, мы ощущаем это и сегодня.

    Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в совместном с президентом Италии Серджо Маттареллой заявлении для прессы.

    Отметив, что в последнее время в отношениях между Европейским Союзом и Азербайджаном предпринимаются позитивные шаги, что нас, естественно, радует, глава государства подчеркнул: "Одним словом, наше стратегическое партнерство проявляется и в официальных документах, и в жизни, и в практических делах".

    Prezident: İtaliya hər zaman Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin inkişafına dəstək verib
    President Ilham Aliyev: Italy has always supported the development of Azerbaijan's relations with the European Union

