Президент: Италия всегда поддерживала развитие отношений Азербайджана с Евросоюзом

Италия всегда поддерживала развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом, мы ощущаем это и сегодня.

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в совместном с президентом Италии Серджо Маттареллой заявлении для прессы.

Отметив, что в последнее время в отношениях между Европейским Союзом и Азербайджаном предпринимаются позитивные шаги, что нас, естественно, радует, глава государства подчеркнул: "Одним словом, наше стратегическое партнерство проявляется и в официальных документах, и в жизни, и в практических делах".