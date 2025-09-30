İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Prezident: İtaliya hər zaman Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin inkişafına dəstək verib

    Xarici siyasət
    • 30 sentyabr, 2025
    • 19:56
    İtaliya hər zaman Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin inkişafına dəstək vermişdir, bu gün də biz bunu hiss edirik.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə mətbuata bəyanatında bildirib.

    Son vaxtlar Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələrində müsbətə doğru addımlar atıldığını, bunun da bizi təbii olaraq məmnun etdiyini söyləyən dövlət başçısı vurğulayıb ki, bir sözlə, bizim strateji tərəfdaşlığımız həm rəsmi sənədlərdə, həm həyatda, həm də praktiki işlərdə özünü büruzə verir.

    Президент: Италия всегда поддерживала развитие отношений Азербайджана с Евросоюзом
    President Ilham Aliyev: Italy has always supported the development of Azerbaijan's relations with the European Union

