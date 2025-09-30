Президент Италии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла прибыл во вторник с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.