Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Президент Италии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 15:21
    Президент Италии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла прибыл во вторник с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Серджо Маттарелла визит
    Фото
    İtaliya Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib
    Фото
    President of Italy arrives on official visit to Azerbaijan

    Последние новости

    16:46
    Фото

    Баку и София обсудили совеметные исследования подводного археологического наследия

    Kультурная политика
    16:41

    Эльмир Мусаев: Для SOCAR Green одним из главных вызовов остается оптимизация энергосети

    Энергетика
    16:40

    Азербайджан разрешил импорт термообработанной мясной продукции из Бразилии

    АПК
    16:38

    В Чехию запретят въезд владельцам дипломатических и служебных паспортов России

    Другие страны
    16:33

    В Норвегии полиция задержала двух туристов по подозрению в запуске дрона

    Другие страны
    16:30

    Эльнур Алиев: Водные ресурсы Азербайджана в разы меньше, чем у Грузии и Армении

    Инфраструктура
    16:29
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил международную безопасность с представителем США

    Внешняя политика
    16:27
    Фото

    Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    16:25

    Глава Минтранса Германии потерял сознание во время заседания кабмина

    Другие страны
    Лента новостей