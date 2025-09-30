Президент Италии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Внешняя политика
- 30 сентября, 2025
- 15:21
Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла прибыл во вторник с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
