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Президент Ирана приглашен с визитом в Азербайджан

Президент Ирана приглашен с визитом в Азербайджан Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.
Внешняя политика
2 февраля 2025 г. 21:37
Президент Ирана приглашен с визитом в Азербайджан

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

Как сообщает Report, информацию об этом опубликовало посольство Азербайджана в Иране на своей странице в соцсети Х.

Отмечается, что во время встречи Хикмет Гаджиев передал Масуду Пезешкиану приветствия от президента Азербайджана Ильхама Алиева и приглашение посетить нашу страну.

Президент Исламской Республики Иран выразил признательность за приветствия и приглашение и попросил передать его искренние приветствия Азербайджанскому лидеру.

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Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti Azərbaycana səfərə dəvət olunub

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