​Президент Ирана: "Переговоры с Азербайджаном прошли в дружественной и конструктивной атмосфере"

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Достигнутые между Ираном и Азербайджаном соглашения будут полезными для обоих государств.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, об этом заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, комментируя результаты своего первого визита в Азербайджан.

Х.Роухани отметил, что за последний год четырежды встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, эти встречи служат развитию взаимовыгодных связей между Ираном и Азербайджаном.

Подчеркнув, что был встречен в Баку с высоким гостеприимством, президент заявил, что проведенные переговоры и подписанные документы будут эффективными для обеих сторон. Отметив, что переговоры прошли в дружественной и конструктивной атмосфере, Х.Роухани сообщил, что достигнутые между Ираном и Азербайджаном соглашения касаются энергетической, транспортной, торговой, таможенной, экологической сфер, а также вопросов региональной безопасности.

Президент резюмировал, что созданы благоприятные условия для деятельности бизнесменов и взаимного инвестирования.