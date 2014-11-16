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    ​Президент Ирана: "Переговоры с Азербайджаном прошли в дружественной и конструктивной атмосфере"

    Он сообщил, что достигнуты договоренности в области экологии, энергетики, транспорта, торговли, таможни, и в вопросах региональной безопасности

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Достигнутые между Ираном и Азербайджаном соглашения будут полезными для обоих государств.

    Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, об этом заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, комментируя результаты своего первого визита в Азербайджан.

    Х.Роухани отметил, что за последний год четырежды встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, эти встречи служат развитию взаимовыгодных связей между Ираном и Азербайджаном.

    Подчеркнув, что был встречен в Баку с высоким гостеприимством, президент заявил, что проведенные переговоры и подписанные документы будут эффективными для обеих сторон. Отметив, что переговоры прошли в дружественной и конструктивной атмосфере, Х.Роухани сообщил, что достигнутые между Ираном и Азербайджаном соглашения касаются энергетической, транспортной, торговой, таможенной, экологической сфер, а также вопросов региональной безопасности.

    Президент резюмировал, что созданы благоприятные условия для деятельности бизнесменов и взаимного инвестирования.

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