Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Президент Ильхам Алиев направил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину письмо с соболезнованиями.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си ЦзиньпинуПрезидент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину Президент Ильхам Алиев направил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину письмо с соболезнованиями.
Внешняя политика
21 марта 2022 г. 19:49
https://static.report.az/photo/7aa3bc1a-0180-3998-8d44-7aec72672ef0.jpgИльхам Алиев
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Si Cinpinə başsağlığı verib