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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Черногории

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Черногории Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Монтенегро Якову Милатовичу в связи с массовым убийством в Цетине.
Внешняя политика
2 января 2025 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Черногории

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Черногории Якову Милатовичу в связи с массовым убийством в Цетине.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате вооруженного нападения в городе Цетинье.

Разделяя Вашу боль связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Монтенегро, желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev extends condolences to president of Montenegro
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Monteneqro Prezidentinə başsağlığı verib

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