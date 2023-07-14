Президент Ильхам Алиев выразил признательность главе Совета ЕС Шарлю Мишелю

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил президенту Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю признательность за приглашение совершить рабочий визит.
Как сообщает командированный в Брюссель сотрудник Report, поблагодарив Шарля Мишеля за усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, глава нашего государства отметил эффективность Брюссельского формата.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о предстоящих завтра трехсторонних переговорах с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном.
Отметим, что 14 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля прибыл с рабочим визитом в Королевство Бельгия.